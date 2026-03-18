



В Волгоградской области «голодные» до эмоций рыбаки продолжают сезон зимней ловки, несмотря на нагрянувшее потепление.

Отчаянных удильщиков, которых не страшит печальный опыт их единомышленников, волгоградцы замечают на водоемах даже к середине марта.

- Рыбаки в своем безрассудстве просто поражают, - делится впечатлениями волгоградский фотограф Павел Сторчилов, встретивший удильщиков на Ахтубе. – Лед у берега уже покрыт водой, на термометре – легкий плюс, на улице светит яркое весеннее солнце, а они все равно выходят на подледный лов.

Безрассудство фанатов рыбалки, готовых на ничем не оправданный риск, удивляет даже их «коллег по цеху».

- Рыбаки на самом деле очень редко выходят на водоем ради улова. Люди идут в первую очередь за эмоциями. Сейчас многие хотят попасть в последний вагон и получить тот самый заряд адреналина, - говорит один из представителей Ассоциации рыболовного спорта Волгоградской области. – Конечно, мы это не одобряем. Никакие эмоции не стоят человеческой жизни, которую в такую погоду легко потерять.

О возможной трагедии рыбаков уже не раз предупреждали и волгоградские спасатели. Зимой, во время оттепелей, отчаянных удильщиков даже возвращали на берег. Так, в конце января сотрудники ГКУ «Служба спасения» сняли с расползающегося под ногами льда троих искателей приключений.

