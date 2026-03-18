Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Актуально

Федеральные новости

Федеральные новости
Общество

«Будет еще несколько рейсов»: полеты из Волгограда в Дубай отменили до мая

Общество 18.03.2026 11:54
0
Авиакомпания FlyDubai совершит несколько последних рейсов из Волгограда в Аль-Мактум, после чего свернет полетную программу вплоть до октября.

Полеты в туристическую страну авиакомпания приостановила сразу после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Своего возвращения домой застрявшие россияне в том числе жители Волгоградской области, ждали несколько дней – вылеты либо переносились на другое время, либо вовсе отменялись.

После удара беспилотника по аэропорту Дубая власти ОАЭ полностью закрыли воздушное пространство. В Главном управлении гражданской авиации, сообщает информационное агентство Объединенных арабских эмиратов WAM, принятые меры назвали «исключительной предосторожностью, направленной на защиту безопасности пассажиров и экипажей, а также на охрану воздушного пространства и территории страны в условиях обострения региональной обстановки».

Вскоре после новости о закрытии неба во FlyDubai сообщили об отмене всех рейсов в Волгоград не только в марте, но и в апреле.

- В мае запланированы несколько рейсов, а дальше будет перерыв вплоть до октября, - ответили в российской службе поддержки авиакомпании.

Волгоградские турагенты подтверждают, что из-за непростой ситуации на Ближнем Востоке любимое многими горожанами направление, скорее всего, окажется в «стоп-листе» на неопределенное время.

- Сейчас Эмираты, которые наряду с Турцией и Египтом традиционно входили в тройку самых популярных заграничных направлений, вероятнее всего, встают на паузу на неопределенный срок, - рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. - А, значит, на рынок выйдут новые игроки. В этом году мы готовили статистические данные и увидели, как хорошо «сыграли» Китай и Вьетнам. Если в 2024-м по Вьетнаму были лишь точечные заявки, то прошлым летом мы отправили туда очень много туристов. Китай стал более востребованным направлением на фоне отмены виз и запуска прямых рейсов, предложив путешественникам и насыщенную экскурсионную программу, и хороший пляжный отдых.

Проблемы с возвращением домой возникли у волгоградцев еще в конце февраля. О начавшемся конфликте и вынужденном возвращении в отели многие туристы узнали по пути в аэропорт. Сообщения о назначенном авиарейсе до Волгограда или любого другого города России они ждали несколько дней.

– Утром нам написал отельный гид, сказав, что через 20-30 минут мы должны быть готовы к выезду, – рассказывала волгоградка Алина. – На тот момент эта была вся доступная нам информация. Уже в пути мы поняли, что вместе с нами в аэропорт везут туристов из других городов России – всех, кто жил в этом отеле. Уже на стойке регистрации нам сообщили, что мы прилетим не в Волгоград, а в столичный аэропорт Внуково.

Фото Андрея Поручаева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.03.2026 15:50
Общество 18.03.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 15:26
Общество 18.03.2026 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 14:10
Общество 18.03.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 13:58
Общество 18.03.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 13:07
Общество 18.03.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 12:03
Общество 18.03.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 11:54
Общество 18.03.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 11:37
Общество 18.03.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 10:52
Общество 18.03.2026 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 10:45
Общество 18.03.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 10:45 Реклама
Общество 18.03.2026 10:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.03.2026 09:53
Общество 18.03.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 09:41
Общество 18.03.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 09:11
Общество 18.03.2026 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2026 08:54
Общество 18.03.2026 08:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

