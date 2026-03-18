Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
Триумф волгоградских пловцов: яркие победы на чемпионате ЮФО и СКФО

В краснодарском Дворце водных видов спорта сегодня стартовали чемпионат и первенство Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов по плаванию. Соревнования, которые продлятся с 18 по 21 марта, собрали сильнейших пловцов двух федеральных округов. Первый день состязаний принёс сборной Волгоградской области прекрасные результаты: спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

На дистанции 100 м баттерфляем весь пьедестал почти достался волгоградским спортсменам — Эдуард Кузнецов стал чемпионом с результатом 55,34 с, а Константин Малышев занял второе место (55,43 с). Бронза досталась представителю Ростовской области Савелию Селезнёву (55,55 с).

Уверенную победу одержал Михаил Щербаков на дистанции 100 м на спине — его время 54,78 с оказалось недостижимым для соперников. Ещё один волгоградец, Григорий Черногоаев, завоевал бронзу (56,81 с), уступив лишь Богдану Рыкову из Краснодарского края (56,27 с).

Настоящим триумфом стал заплыв на 1500 м вольным стилем, где Иван Моргун показал незаурядное мастерство и выносливость, финишировав первым с результатом 15:28,22. Второе место занял Андрей Филипец из Ростовской области (15:42,31), третье — Савелий Селезнёв (16:32,47).

Не менее ярко выступили и представительницы Волгоградской области. Виктория Токарева блестяще выступила на дистанции 200 м баттерфляем, завоевав золото с результатом 2:13,24. Серебро в этом виде досталось Дарье Магомедовой из Ростовской области (2:23,85), бронза — Виктории Цыганковой из Республики Крым (2:25,94).

В заплыве на 50 м брассом Наталья Иванеева не оставила шансов соперницам, показав время 33,11 с. Серебро досталось Кире Абрамчук из Республики Крым (33,22 с), бронза — у Юлии Роговой из Севастополя (33,76 с).

Валерия Бражниченко принесла команде серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем (58,48 с), уступив лишь представительнице Краснодарского края Полине Холоповой (57,23 с). Бронзовым призёром стала Мария Сидорова из Донецкой Народной Республики (58,72 с).

Особого признания заслуживает успех женской эстафетной команды Волгоградской области в заплыве 4×200 м вольным стилем. Полина Козякина, Валерия Бражниченко, Дарья Щекочихина и Лали Панкратова показали слаженную работу и отличную подготовку, финишировав первыми с результатом 8:31,27. Команда Краснодарского края заняла второе место (8:42,91), а Ростовской области — третье (8:46,99).

О результатах второго дня соревнований сообщим завтра.

Александр Веселовский

Фото: трансляция соревнований

