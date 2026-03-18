



В Волгограде определена организация, которая благоустроит участок пешеходной территории на проспекте Металлургов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, договор будет заключен с ООО «Стройплощадка+» – подрядчику предстоит провести комплекс работ между ул. Гончарова и ул. Маршала Еременко.

Как ранее сообщало информагентство, за благоустройство на заключительном участке проспекта Металлургов в Волгограде власти готовы были заплатить 118,2 миллиона рублей, однако компания, прошедшая отбор, предложила свои услуги за 83,9 млн рублей, сбив таким образом первоначальную цену контракта более чем на 34 миллиона.

На проспекте Металлургов планируется высадить около 170 крупномерных деревьев, и более 220 кустарников. Пространство украсят клены, рябины, сосны, ели, спиреи, калина бульдонеж, можжевельники чешуйчатые.

Кроме того, специалистам предстоит смонтировать системы полива, видеонаблюдения и уличного освещения, сформировать новые пешеходные и велосипедные дорожки, установить скамейки и урны. Также на участке будет оборудована площадка для выгула собак.

Ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитетом был обновлен участок проспекта Металлургов между улицами Кузнецова и ул. Гончарова. На его преображение из бюджета было выделено 75 миллионов рублей. В ходе первого этапа в 2024 году была обновлена территория в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев за 68,1 миллиона рублей.