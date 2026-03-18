Волгоградские значкисты выстроились в цифру 243

Сегодня, 18 марта, у стадиона «Волгоград Арена» значкисты ГТО в цветах российского триколора выстроились в цифру 243 – именно столько лет назад императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи.





По информации администрации Волгоградской области, акция прошла в день воссоединения Крыма и города-героя Севастополь с Россией. 12 лет назад – 18 марта 2014 года – по итогам референдума был подписан договор о принятии полуострова в состав России и основании двух новых субъектов РФ: города федерального значения Севастополя и Республики Крым.





В Волгограде эту дату отметили театрализованным представлением, показавшим связь эпох от Российской империи XVIII века до современных дней. С исторической датой волгоградцев поздравила Екатерина II, образ которой примерила на себе одна из ведущих мероприятия.









Завершилась акция красочным шествием значкистов ГТО Волгоградской области, которые затем выстроились в цифру 243 на площадке у стадиона «Волгоград Арена».









Всего в мероприятии, по данным облспорткомитета, приняло участие порядка 400 человек.





Фото: администрации Волгоградской области / Андрея Поручаева ИА «Высота 102»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!