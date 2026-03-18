



В Волгоградской области сотрудники налоговых органов проведут 2 апреля выездные приемы в мобильных офисах на территории Волгограда, Волжского и в Светлом Яре. Как сообщает ИА «Высота 102», жители областного центра смогут получить консультации в ТЦ также 3 апреля.

Отметим, что выезды мобильных офисов – это удобная форма взаимодействия с налогоплательщиками, которая дает возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению.

2 апреля мобильные офисы пройдут:

Волгоград: с 14-00 до 17-00 в гипермаркете «Лента» (проспект Университетский, 105),

Волжский: с 09-00 до 11-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» г. Волжского (бульвар Профсоюзов, 30),

Светлый Яр: с 09-00 до 11-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Светлоярского района Волгоградской области (ул. Спортивная, 5),

3 апреля с 10-00 до 13-00 прием пройдет в Волгограде в ТРЦ «Пирамида» (ул. Краснознаменская, 9).

Сотрудники налоговых органов готовы ответить волгоградцам на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о специальных налоговых режимах, о введении с 2026 года единого документа учета, о переходе на новый порядок внесения кодов ОКВЭД в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Также в мобильных офисах можно проверить наличие задолженности по налогам. При необходимости волгоградцам предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».