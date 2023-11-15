Сборная России показала подготовку к матчу с Кубой в Волгограде

Напомним, как накануне сообщало V102.RU, РФС опубликовал программу игрового дня на Волгоград Арене 20 ноября.
Спорт 15.11.2023 10:21
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15.11.2023 10:21
Напомним, как накануне сообщало V102.RU, РФС опубликовал программу игрового дня на Волгоград Арене 20 ноября.
Сборная России по футболу опубликовала кадры подготовки в спортзале к матчу с Кубой, который пройдет в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на группу сборной VK, футболисты проводят занятия на велотренажерах, выполняют упражнения по силовой нагрузке и с мячом.
Напомним, как накануне сообщало V102.RU, РФС опубликовал программу игрового дня на Волгоград Арене 20 ноября.
Болельщики получат возможность сделать фото на память с легендарными футболистами и сыграть с ними в футбол.
Также на стадионе будут выступать кубинские музыканты и организуют мастер-классы по латинским танцам.
Фото сборной России по футболу VK.com
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