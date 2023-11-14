Будет горячо. На матч России и Кубы приедут болельщики и музыканты с острова Свободы





Организаторы матча сборных России и Кубы по футболу раскрыли подробности matchday, который с нетерпением ожидают десятки тысяч болельщиков. 20 ноября на «Волгоград Арене» встретятся в товарищеском матче команды двух стран, а для зрителей приготовили настоящий праздник.

Организаторы матча сборных России и Кубы по футболу раскрыли подробности matchday, который с нетерпением ожидают десятки тысяч болельщиков. 20 ноября на «Волгоград Арене» встретятся в товарищеском матче команды двух стран, а для зрителей приготовили настоящий праздник.

Как сообщили V102.RU в РФС, пришедшие на матч смогут принять участие в таких активностях, как автограф-сессии и футбольный матч со звездами сборной России разных лет, а также в игре между болельщиками.В день матча поклонники футбола получат возможность пообщаться и взять автограф у звезд сборной России прошлых лет — Дмитрия Сычева, Евгения Алдонина, Александра Самедова, Павла Погребняка и любимца волгоградской публики, легендарного футболиста «Ротора» Валерия Есипова.Фото- и автограф-сессия с ними будет возможна с момента открытия территории стадиона для зрителей — в специализированном шатре. А на расположенном рядом футбольном поле с искусственным покрытием с легендами спорта можно будет сыграть в футбол. К слову, чуть ранее, ориентировочно в 13-00 ч. на поле академии ВГАФК свою встречу проведут российские и кубинские болельщики.Для любителей зажигательных кубинских ритмов организуют мастер-классы по латинским танцам. Праздничную атмосферу на стадионе создадут и кубинские музыканты — они будут свободно перемещаться по внешнему и внутреннему стилобатам.Непосредственно перед самой игрой зрителей ждут концертные номера и живое исполнение гимна России.