Спорт

Будет горячо. На матч России и Кубы приедут болельщики и музыканты с острова Свободы

Спорт 14.11.2023 16:35
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14.11.2023 16:35


Организаторы матча сборных России и Кубы по футболу раскрыли подробности matchday, который с нетерпением ожидают десятки тысяч болельщиков. 20 ноября на «Волгоград Арене» встретятся в товарищеском матче команды двух стран, а для зрителей приготовили настоящий праздник.
Как сообщили V102.RU в РФС, пришедшие на матч смогут принять участие в таких активностях, как автограф-сессии и футбольный матч со звездами сборной России разных лет, а также в игре между болельщиками.
В день матча поклонники футбола получат возможность пообщаться и взять автограф у звезд сборной России прошлых лет — Дмитрия Сычева, Евгения Алдонина, Александра Самедова, Павла Погребняка и любимца волгоградской публики, легендарного футболиста «Ротора» Валерия Есипова.
Фото- и автограф-сессия с ними будет возможна с момента открытия территории стадиона для зрителей — в специализированном шатре. А на расположенном рядом футбольном поле с искусственным покрытием с легендами спорта можно будет сыграть в футбол. К слову, чуть ранее, ориентировочно в 13-00 ч.  на поле академии ВГАФК свою встречу проведут российские и кубинские болельщики.
Для любителей зажигательных кубинских ритмов организуют мастер-классы по латинским танцам. Праздничную атмосферу на стадионе создадут и кубинские музыканты — они будут свободно перемещаться по внешнему и внутреннему стилобатам.
Непосредственно перед самой игрой зрителей ждут концертные номера и живое исполнение гимна России.

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