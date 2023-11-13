В Волгограде оперативниками МВД и ФСБ задержан сотрудник полиции





В Волгограде оперативники собственной безопасности регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из УФСБ России задержали полицейского, подозреваемого в производстве наркотиков.

– В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий установлена причастность сотрудника одного из городских отделов УМВД России по Волгограду и двоих жителей региона к кустарному производству наркотических средств, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как стало известно информагентству, все трое мужчин были задержаны с поличным – при производстве наркотических веществ.

Оперативные сотрудники собрали материалы в отношении задержанных, которые легли в основу уголовного дела. Расследовать его будут в первом отделе по особо важным делам волгоградского следственного управления СКР.

Уточняется, что главным управлением МВД России по Волгоградской области в отношении сотрудника, подозреваемого в совершении преступления, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.