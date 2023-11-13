Расследования

В Волгограде восстановили пострадавший от вандалов памятник морякам

Расследования 13.11.2023 16:55
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13.11.2023 16:55


После восстановления на постамент памятника «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь» возвращена скульптура раненого матроса. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда.

Напомним, в декабре 2021 года памятник стал жертвой вандалов, которые вырезали элемент мемориала, чтобы сдать его на металл.
Первоначальный вид изображению вернул известный волгоградский скульптор почетный член Российской академии художеств Павел Черкис. В своей мастерской он заново создал каркас, который обеспечивает памятнику прочность и устойчивость, из листов меди воссоздал уничтоженный фрагмент, очистил скульптуру от загрязнений. 

Постамент также облицевали гранитными плитами. При этом восстановление бетонного основания постамента и облицовка его гранитом проводились только при благоприятных погодных условиях.  В мэрии заверили, что соблюдались все рекомендации производителей используемых материалов, что потребовало дополнительного времени для завершения работ.

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