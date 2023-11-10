Расследования

Первый приговор по делу «оконной» ОПГ, обчищавшей стариков, оглашен в Волгограде

Расследования 10.11.2023 12:45
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10.11.2023 12:45


В Волгограде сегодня, 10 ноября, огласили приговор первому участнику организованной преступной группы (ОПГ), обчищавшей стариков под предлогом ремонта пластиковых окон. Жертвами преступников стали 12 пенсионеров в возрасте от 72 до 85 лет, а сумма причиненного пожилым людям ущерба составила более миллиона рублей. 

Сегодня на скамье подсудимых в Ворошиловском районном суде Волгограда предстал 33-летний житель Волгоградской области. В отношении мужчины судом доказаны три эпизода преступных действий, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Установлено, что обвиняемый и его сообщники в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года на территории Волгограда совершали хищения денежных средств у пенсионеров. Согласно разработанной схеме участники преступной группы приходили к лицам преклонного возраста и навязывали услуги по замене и обслуживанию пластиковых окон. При этом фактически замена окон не требовалась, а злоумышленники намеренно в ходе якобы осмотра окон повреждали фурнитуру. Впоследствии после получения от потерпевших денежных средств сообщники устраняли причиненные поломки, – сообщила Черединина. – По одному из эпизодов подсудимый ввел в заблуждение 84-летнего пенсионера якобы о запрете в регионе деревянных окон, получив за замену конструкций около 80 тыс. рублей. 

Судом доказано, что 33-летний волгоградец обманул стариков на сумму  110 тыс. рублей. Кроме него в составе ОПГ действовали еще восемь человек – уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и находятся на стадии судебного рассмотрения.

Вину в содеянном мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором Ворошиловского районного суда мужчина признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района, – уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области. 

Судом волгоградцу назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем,  и он и прокуратура еще могут обжаловать приговор. 

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