Расследования

Житель Волгоградской области «раздел» Wildberries на 200 тыс. рублей

Расследования 10.11.2023 12:01
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10.11.2023 12:01


Жителя Волгоградской области обвиняют в восьми эпизодах мошенничества, совершенных с помощью и в отношении популярного маркетплейса. 48-летний житель города Новоаннинска оформлял покупки на ничего не подозревавших жителей иностранных государств. В деле оказались замешаны в том числе и знакомые мужчины. Чтобы доказать причастность к махинациям, полицейским пришлось повозиться с его мобильным телефоном. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, житель Новоаннинска в теневом сегменте Интернета купил данные восьми банковских карт иностранных граждан. После этого он попросил у знакомых доступы в личные кабинеты маркетплейса и начал совершать покупки. 

Оплата товаров производилась путем списания денежных средств со счетов граждан зарубежных стран. Полученные товары – бытовую химию, одежду, средства электроники мужчина получил в пункте выдачи и использовал для личных целей, – сообщают в Главке полиции.

Удивившись своим покупкам в райцентре Волгоградской области, иностранцы обратились в банки. Последние, в свою очередь, вернули клиентам деньги, а пострадавшим оказался в итоге маркетплейс. 

В результате маркетплейсу был причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Поняв, что столкнулись со схемой дистанционного мошенничества, представители интернет-магазина обратились в полицию, – уточняют полицейские. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан. 

Учитывая, что преступление являлось редким для нашего региона и нестандартным, потребовались дополнительные доказательства совершения данным лицом противоправных деяний.

С этой целью следователями была назначена компьютерная экспертиза по изъятому у подозреваемого сотовому телефону, не содержащему видимой информации о причастности мужчины к совершению мошенничества. В ходе проведения исследования, экспертами-криминалистами Главка МВД были восстановлены все удаленные файлы, подтверждающие как покупку данных чужих банковских карт, так и приобретение товаров в маркетплейсе. В результате, под влиянием представленных доказательств, злоумышленник сознался в содеянном, – рассказали в Г МВД России по Волгоградской области. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В настоящее время оно уже направлено в суд для рассмотрения. 

Как сообщает ИА «Высота 102», покупки обвиняемый совершал через личные кабинеты на Wildberries. 

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