В Волжском 12-летний мальчик упал с высоты во время квеста. Возбуждено дело

В Волжском Волгоградской области следствие разбирается в обстоятельствах травмирования 12-летнего мальчика, который проходил квест. Как сообщает V102.RU, ребенок упал в затемненном помещении с высоты 2,5 метров.

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту травмирования несовершеннолетнего, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Будут установлены конкретные работники детской игровой комнаты, отвечающие за соблюдение требований безопасности.

По версии следствия, ребенок проходил квест в детской игровой комнате одного из ТЦ Волжского. По сценарию, мальчик должен был отыскать ключ, чтобы открыть сундук. В итоге подросток упал с высоты и получил закрытый перелом правой пяточной кости.

В областном управлении СКР уточнили, что сотрудники детской игровой комнаты без должного внимания отнеслись к прохождению несовершеннолетним квеста. Помимо этого, ребенку никто не рассказал о правилах игры и не ознакомил с техникой безопасности.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», инцидент произошел в ТРК «ПланетаЛето» на бульваре Профсоюзов, 1Б. Хоррро-квест, который решил пройти мальчик, называется «Семь я». В открытых источниках сообщается, что участники игры находятся в двухэтажной локации и пытаются найти из нее выход. Услугу оказывает ИП Саркис Андраникович Мкртчян (ИНН: 260507035886). По сведениям СПАРК-Интерфакс, предприниматель с таким номером налогоплательщика осуществляет среди прочего зрелищно-развлекательную деятельность.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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