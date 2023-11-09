Политика

Президент Путин назначил семь новых судей в Волгоградской области

Политика 09.11.2023 12:05
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09.11.2023 12:05


Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил в должностях семь судей в Волгоградской области. Так, сообщает ИА «Высота 102», штат Волгоградского областного суда пополнился двумя новыми сотрудниками, по судье прибавилось в Центральном райсуде Волгограда, Иловлинском и Суровикиноском районных судах. Два новых судьи будут отправлять правосудие в Волжском городском суде. 

В Волгоградском областном суде  должности получили Наталья Овечкина и Виктория Рогозина, в Центральном районном суде Волгограда – Элина Вирабова, в Иловлинском райсуде – Екатерина Малышкина, в Суровикинском – Полина Подгорнова. 

Судьями Волжского городского суда Волгоградской области указом президента Владимира Путина назначены Евгений Селезнев и Анна Гарманова.  

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