Президент Путин назначил семь новых судей в Волгоградской области





Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил в должностях семь судей в Волгоградской области. Так, сообщает ИА «Высота 102», штат Волгоградского областного суда пополнился двумя новыми сотрудниками, по судье прибавилось в Центральном райсуде Волгограда, Иловлинском и Суровикиноском районных судах. Два новых судьи будут отправлять правосудие в Волжском городском суде.

В Волгоградском областном суде должности получили Наталья Овечкина и Виктория Рогозина, в Центральном районном суде Волгограда – Элина Вирабова, в Иловлинском райсуде – Екатерина Малышкина, в Суровикинском – Полина Подгорнова.

Судьями Волжского городского суда Волгоградской области указом президента Владимира Путина назначены Евгений Селезнев и Анна Гарманова.