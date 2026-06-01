В Волгоградской области завершилась процедура предварительного голосования за кандидатов, которые представят регион на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму РФ от «Единой России». В реготделении партии уточнили, что таких желающих в регионе 53 человека, т.е. более 13 человек на одно место.

Также состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов, которые примут участие в дополнительных выборах депутатов Волгоградской облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. На это место претендуют 7 человек.

Отмечается, что за кандидатов предварительного голосования проголосовали более 195 тысяч жителей региона – это более 11% от общей численности избирателей. Пока фамилии победителей предварительного голосования не называются, так как результаты еще обрабатываются.

В предварительном голосовании «Единой России» могли принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!