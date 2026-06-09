Бочаров призвал участников праймериз помнить о людях на земле





Сегодня, 9 июня, губернатор Волгоградской области, секретарь отделения «Единой России» Андрей Бочаров провел встречу с участниками праймериз перед началом 42-й региональной партийной конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», однопартийцам он посоветовал не забывать напутствий людей и быть активнее в общественной деятельности.

– В ходе предварительного голосования, встреч с людьми, обсуждая те или иные вопросы, мы еще раз можем посмотреть, все ли проблемные вопросы мы увидели, так ли мы двигаемся в решении задач, которые ставят люди на земле. Помимо этого, мы даем возможность представителям регионального отделения партии, сторонникам партии и беспартийным людям, тем, кто разделяет устав и проекты партии, кто имеет свою позицию, высказать ее в публичной плоскости, выйти на обсуждение проблем, - подчеркнул Бочаров.

Бочаров поблагодарил участников голосования и их команды, а также отметил, что в регионе впервые все кандидаты получили высокий уровень доверия и поддержки в муниципальных образованиях, в которых проживают и работают.

Фото: администрация Волгоградской области