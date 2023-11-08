Расследования

Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротилом

Расследования 08.11.2023 08:27
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08.11.2023 08:27


52-летнему жителю Городищенского района грозит до 11 лет лишения свободы за незаконное хранение и сбыт взрывных устройств. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 июня ранее судимый местный житель в поле нашел снаряд и мину времен Великой Отечественной войны.
Мужчина принес их домой, а спустя месяц решил сдать находки вместе с ломом в пункт приема металла. Работник пункта  при сортировке обнаружил опасные предметы и сообщил об этом в полицию.
Полицейские изъяли боеприпасы. Согласно заключению экспертизы, один из них оказался артиллерийским осколочно-фугасным снарядом. А мина кругового поражения иностранного производства содержала тротил. 
Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Его судьбу решит Городищенский районный суд. 
 

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