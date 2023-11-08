Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротилом

52-летнему жителю Городищенского района грозит до 11 лет лишения свободы за незаконное хранение и сбыт взрывных устройств. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 июня ранее судимый местный житель в поле нашел снаряд и мину времен Великой Отечественной войны.
Мужчина принес их домой, а спустя месяц решил сдать находки вместе с ломом в пункт приема металла. Работник пункта при сортировке обнаружил опасные предметы и сообщил об этом в полицию.
Полицейские изъяли боеприпасы. Согласно заключению экспертизы, один из них оказался артиллерийским осколочно-фугасным снарядом. А мина кругового поражения иностранного производства содержала тротил.
Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Его судьбу решит Городищенский районный суд.