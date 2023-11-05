Напомним, с именем Кошкарева связан коррупционный скандал. В результате проверки прокуратуры выяснилось, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура обратилась в областную думу с требованием досрочного лишения полномочий Ильи Кошкарева. Однако комиссия по вопросам этики и противодействия коррупции регпарламента, которую возглавляет Евгений Шаманаев, отказалась «увольнять» Илью Кошкарева и ограничилась предупреждением в его адрес. Получив такую «отписку», прокуратура обратилась с административным иском в суд.
После этого Илья Кошкарев перестал быть депутатом. 14 марта коллеги удовлетворили его заявление об уходе с данной должности «по состоянию здоровья». В связи с этим Центральный районный суд прекратил производство по поданному надзорным органом иску.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Илья Кошкарев был одним из самых состоятельных депутатов областной думы. Так, он со своей супругой задекларировали доход за 2021 год в размере 93 миллионов рублей.
В начале пандемии его имя оказалось на слуху после громкой истории с застрявшими российскими туристами на острове Фиджи. Среди них был и Илья Кошкарев с женой.
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