Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньги

Общество 22.05.2020 14:28
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22.05.2020 14:28
Среди улетевших сегодня с Фиджи россиян, по предварительным данным, оказался депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на туристов, оставшихся на тихоокеанском острове, за возвращение в родные края соотечественники заплатили суммы, превышающие 100 тысяч рублей с человека. Граждане России, которые в течение двух месяцев надеялись на вывозной рейс, предприняли самостоятельную попытку организовать побег с закрытого из-за пандемии острова. Путь домой будет лежать через Сидней и Рим. Теперь на острове Фиджи из 26 остались только 8 россиян. Это те, у кого не оказалось денег на покупку билетов иностранных авиалиний по «бешеным» ценам.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в дорогостоящую поездку на Фиджи председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев вместе с супругой отправился в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта. Дипломаты предпринимали попытки помочь россиянам, но организовать вылет с Фиджи так и не удалось из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов.
По информации предоставленной информагентству в Волгоградской облдуме, во время вынужденного пребывания на Фиджи Илья Кошкарев числился в неоплачиваемом отпуске.
Декларированный годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.
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