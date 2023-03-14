Расследования

«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банка

Расследования 14.03.2023 17:58
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14.03.2023 17:58


Бывший депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев, который 14 марта добровольно сложил полномочия, мог лишиться мандата по решению суда. С соответствующим заявлением обратилась в Центральный районный суд Волгограда прокуратура Волгоградской области. 

В надзорном органе ИА «Высота 102» отказались сообщать подробности иска, пояснив, что заседание должно состояться 22 марта. 

Между тем, собственный источник информагентства пояснил, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. 

– Прокуратура потребовала от областной думы решения о  сложении полномочий Ильи Кошкарева, однако в региональном парламенте отказались это делать и ответили, что в связи с обнаружением у нардепа акций иностранной компании ему вынесено предупреждение, – рассказал осведомленный собеседник информагентства. – То есть депутаты областной думы не захотели «сдавать» Кошкарева. Тогда прокуратура подала иск в суд. 

По сведениям собеседника «Высоты 102», все основания для снятия депутатских полномочий с Ильи Кошкарева у суда были и он все равно лишился бы мандата. Видимо, чтобы не раздувать скандал, с депутатом решили расстаться «по-хорошему». Потому могла появиться и такая формулировка в заявлении Кошкарева о досрочном сложении депутатских полномочий – «по состоянию здоровья».

За отставку Ильи Кошкарева сегодня дружно проголосовали депутаты областной думы. На должность председателя комитета по бюджетной  и налоговой политике областной думы, которую занимал теперь уже бывший народный избранник, назначен Михаил Струк.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Илья Кошкарев со своей супругой задекларировали доход за 2021 год в размере 93 миллионов рублей. 

Илья Кошкарев также хорошо известен в Волгоградской области как «узник острова Фиджи». В 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса, он с супругой уехал отдыхать в экзотическую страну, однако вместе с другими туристами долго не мог вернуться на родину. 

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