Политика

Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев подал в досрочную отставку

Политика 14.03.2023 10:10
0
14.03.2023 10:10


Сегодня, 14 марта, Волгоградская областная дума рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Ильи Кошкарева. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее заявление поступило в думу от народного избранника. Илья Кошкарев мотивировал свое решение «состоянием здоровья».

Напомним, Илья Кошкарев в настоящее время возглавляет комитет по бюджетной политике Волгоградской области. Он является одним из самых состоятельных депутатов регпарламента. Так, доход Ильи Кошкарева за 2021 год составил более 75 миллионов рублей, его супруга задекларировала 18 миллионов.

В 2020 году Илья Кошкарев и его супруга стали затворниками острова Фиджи, где проводили отпуск и не могли выехать из-за ковидных ограничений. Вместе с товарищами по несчастью волгоградский депутат просил вызволить их и вернуть на родину президента России Владимира Путина. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
09.03.2023 20:00
Политика 09.03.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2023 20:00
Политика 27.02.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2023 15:53
Политика 27.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Политика
22.02.2023 14:09
Политика 22.02.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 13:14
Политика 21.02.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 12:43
Политика 21.02.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 12:04
Политика 21.02.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 11:13
Политика 21.02.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Политика
20.02.2023 14:13
Политика 20.02.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Политика
13.02.2023 17:37
Политика 13.02.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Политика
12.02.2023 16:41
Политика 12.02.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Политика
10.02.2023 17:41
Политика 10.02.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
06.02.2023 20:07
Политика 06.02.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Политика
03.02.2023 16:25
Политика 03.02.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Политика
01.02.2023 11:47
Политика 01.02.2023 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:56
Пенсионерка попала под грузовик на территории больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДНСмотреть фотографии
11:14
«Работаем дальше»: на заседании Волгоградской облдумы прозвучала пожарная тревогаСмотреть фотографии
10:31
Закрывался от ударов руками: стали известны подробности об истязании тетей 3-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев подал в досрочную отставкуСмотреть фотографии
09:49
Машины химической разведки применят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧССмотреть фотографии
09:14
Била, чтобы успокоить. Жительница Волгоградской области истязала 3-летнего племянникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
В Волгоградской области назвали вакансию с зарплатой в 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области на 17% снизился уровень заболеваемости ОРВИСмотреть фотографии
21:45
Реванш не удался: волгоградские гандболистки потерпели пятое поражение от чемпионок РоссииСмотреть фотографии
21:00
Утренние туманы и ночные заморозки придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области похоронили 57-летнего судью в отставкеСмотреть фотографии
19:53
Волгоградские предприятия увеличили оборот металла, химии и продуктовСмотреть фотографии
18:04
Неудачливого грабителя банка задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:53
Многоуровневая развязка на Третьей продольной в Волгограда готова на третьСмотреть фотографии
17:40
«Уже заметны перемены»: детфонд оплатил операцию Жене Луканкину из ГородищаСмотреть фотографии
17:21
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по исчезнувшей дороге к хутору Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
Госдума рассмотрит закон о поэтапном повышении призывного возрастаСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семейСмотреть фотографии
16:37
Саратовскому водителю грозит лишение прав за езду по ВолжскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Из Волгограда направили гуманитарный груз для госпиталя в ЛНРСмотреть фотографии
15:51
Переезд под Волгоградом закроют на ремонт на 5 днейСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев хотят спасти от запредельных счетов за ОДНСмотреть фотографии
15:37
«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентамСмотреть фотографии
15:19
Новые троллейбусы поставят в Волгоград из Вологодской областиСмотреть фотографии
15:04
Сотрудники ФСБ разрушили брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
14:53
Гидрометцентр: на реках Волгоградской области прибывает водаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде на пожаре в частном доме погиб мужчинаСмотреть фотографии
 