Сегодня, 14 марта, Волгоградская областная дума рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Ильи Кошкарева. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее заявление поступило в думу от народного избранника. Илья Кошкарев мотивировал свое решение «состоянием здоровья».

Напомним, Илья Кошкарев в настоящее время возглавляет комитет по бюджетной политике Волгоградской области. Он является одним из самых состоятельных депутатов регпарламента. Так, доход Ильи Кошкарева за 2021 год составил более 75 миллионов рублей, его супруга задекларировала 18 миллионов.

В 2020 году Илья Кошкарев и его супруга стали затворниками острова Фиджи, где проводили отпуск и не могли выехать из-за ковидных ограничений. Вместе с товарищами по несчастью волгоградский депутат просил вызволить их и вернуть на родину президента России Владимира Путина.