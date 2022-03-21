Охранника Владимира Кадина зарезали во время застолья в Волгограде

В Волгограде 21 марта стали известны подробности кровавой резни на улице Пугачевской. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на собственный источник в следственных органах, один из погибших мужчин - товарищ и охранник убитого авторитетного бизнесмена Владимира Кадина.

О преступлении, совершенном в Ворошиловском районе Волгограда, силовые органы распространили информацию в субботу, 19 марта. В частности, следственное управление СК России сообщало о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в зверской расправе. По предварительным данным, убийство двух человек он совершил во время общего застолья.

— В одной из квартир дома №4 по улице Пугачевская вечером 18 марта компания, состоящая из трёх мужчин и трёх женщин, распивала спиртные напитки. Во время застолья между 49-летним подозреваемым и его знакомым - 46-летним мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив кухонный нож, на глазах у двух женщин нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения в область груди и шеи, — сообщали в регионально СУ. — На крики женщин прибежал 57-летний мужчина, однако озверевший гость бросился с ножом и на него и нанес смертельные раны в грудь, шею и лицо.

Позвать на помощь удалось одной из женщин, находившихся в квартире. Наряд на место вызывали соседи.

Как стало известно ИА "Высота 102" 21 марта, первой жертвой приятеля стал некий Олег Констатинов. В определенных кругах житель Волгограда был хорошо известен как Констант - приятель и некоторое время охранник бизнесмена Владимира Кадина.

Известно, что Константинов проживал в том же Ворошиловском районе, на соседней с Пугачевской улице Калинина. Имел судимость по статье 319 УК РФ. Предположительно, фатальными для него стали ножевые ранения в области шеи.