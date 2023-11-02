Расследования

ФСБ обнаружила у жителя Урюпинска оружие и больше 200 боеприпасов

Расследования 02.11.2023 15:47
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02.11.2023 15:47


Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области на территории региона был выявлен 47-летний житель, причастный к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Накануне волгоградцу вынесли приговор. 



 

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено,  что мужчина занимался приисканием, изготовлением и восстановлением, а иногда переделкой, огнестрельного оружия, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – По месту жительства «оружейника» было изъято шесть единиц огнестрельного оружия, 202 боеприпаса, основные, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, слесарные приспособления и оборудование для изготовления и переделки огнестрельного оружия.

Проведенная экспертиза показала, что три единицы огнестрельного оружия являются револьверами системы «Наган» калибра                5,6 мм и 7,62 мм, два из которых изготовлены самодельным способом, а также три обреза, пригодные для производства выстрелов.

В отношении жителя Волгограда следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ) и  ч. 1 ст. 223 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия) УК России. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось Урюпинской межрайонной прокуратурой Волгоградской области

– Урюпинским городским судом местный житель признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно со штрафом 105 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – уточнили в пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области. 


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