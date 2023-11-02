



В Волгограде на линию вышли первые автобусы, поступившие в распоряжение транспортного предприятия на текущей неделе. Новые транспортные средства приступили к обслуживанию двух опорных маршрутов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города.

– 1 ноября новые автобусы большой вместимости вышли на одни из наиболее популярных маршрутов - №2 «ж/д Вокзал - Юбилейный» и №77 «ТРК «Мармелад» - «Юбилейный», – сообщили в мэрии. – 60 автобусов, приобретенные у предприятия в Волжском, уже поступили на базу МУП «ВПАТП №7».

В администрации уточняют, что автобусы будут выпускать на линии по мере прохождения обкатки, постановки на учет и других обязательных процедур.

Напомним, что накануне в Быковском районе Волгоградской области состоялось торжественное открытие первого в ЮФО СПГ-комплекса. Новые автобусы в Волгограде будут работать на сжиженном газе, произведенном в Быково.

Фото: администрация Волгограда / t.me