Расследования

Первые автобусы из новой партии отправили по маршрутам №№ 2 и 77 в Волгограде

Расследования 02.11.2023 10:25
0
02.11.2023 10:25


В Волгограде на линию вышли первые автобусы, поступившие в распоряжение транспортного предприятия на текущей неделе. Новые транспортные средства приступили к обслуживанию двух опорных маршрутов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города. 

– 1 ноября новые автобусы большой вместимости вышли на одни из наиболее популярных маршрутов - №2 «ж/д Вокзал - Юбилейный» и №77 «ТРК «Мармелад» - «Юбилейный», – сообщили в мэрии. – 60 автобусов, приобретенные у предприятия в Волжском, уже поступили на базу МУП «ВПАТП №7». 

В администрации уточняют, что автобусы будут выпускать на линии по мере прохождения обкатки, постановки на учет и других обязательных процедур.

Напомним, что накануне в Быковском районе Волгоградской области состоялось торжественное открытие первого в ЮФО СПГ-комплекса. Новые автобусы в Волгограде будут работать на сжиженном газе, произведенном в Быково. 

Фото: администрация Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.11.2023 09:11
Расследования 02.11.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2023 07:46
Расследования 02.11.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 18:36
Расследования 01.11.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 18:23
Расследования 01.11.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 15:17
Расследования 01.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:46
Расследования 01.11.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:29
Расследования 01.11.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 16:36
Расследования 31.10.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 09:21
Расследования 31.10.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 20:34
Расследования 30.10.2023 20:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 13:42
Расследования 30.10.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 13:00
Расследования 30.10.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 17:08
Расследования 29.10.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 14:22
Расследования 29.10.2023 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 11:21
Расследования 29.10.2023 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
«Все бьют в колокола»: в ГД прошло тревожное для многих совещание по обмелению ВолгиСмотреть фотографии
12:01
Tele2 делает подписку MiXX бесплатной для всехСмотреть фотографии
11:46
Волгоградцы раскупили самые дорогие билеты на январский концерт ШаманаСмотреть фотографии
11:07
В центре Волгограда на переходе сбили подростка на электросамокатеСмотреть фотографии
11:01
МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродажСмотреть фотографии
10:53
Волгоград получит первые 2,5 млрд рублей на покупку новых трамваевСмотреть фотографии
10:29
Спустя четверо суток пропавшую волгоградку нашли мертвой на складахСмотреть фотографии
10:25
Первые автобусы из новой партии отправили по маршрутам №№ 2 и 77 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:30
В реанимации скончался зверски избитый на проспекте Столетова житель ВолгоградаСмотреть фотографии
09:13
«Приходится нарушать»: в Волгограде одуревшие светофоры привели к пробкамСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области подвели итоги XIX Конкурса социальных и культурных проектовСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде определили подсудность по делу Арсена МелконянаСмотреть фотографии
08:03
Видимо, это дно: в Волгоградской области замерли цены на бензинСмотреть фотографии
07:46
В Волжском судят избившего до смерти посетителя караоке-клуба мужчинуСмотреть фотографии
20:55
«Наш долг — сохранить память»: в Камышине семьям погибших бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:18
В Волгоградской области ищут пропавшего в октябре лысого мужчинуСмотреть фотографии
19:37
Автодром-гигант в ЦПКиО Волгограда обзавелся крышейСмотреть фотографии
19:05
В День народного единства волгоградцев соберут у фонтана «Искусство»Смотреть фотографии
18:36
В Волгограде ветеранов СВО переобучат по специальностям в IТ-сфереСмотреть фотографии
18:23
Бросил умирать сестру. Дело волгоградского рецидивиста передали в судСмотреть фотографии
18:02
«Он Сашу не воспитывал»: в Волгоградской области отец погибшего на СВО контрактника делит его наследство и гробовыеСмотреть фотографии
17:35
Волгоградский Детфонд завез в детдома региона тонны витаминовСмотреть фотографии
17:14
Водителей предупредили об угрозе на дорогах туманного регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В хуторе под Волгоградом зафиксировали вспышку АЧС: объявлен карантинСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом тело женщины нашли под окнами домаСмотреть фотографии
16:20
Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадьСмотреть фотографии
15:55
В центре Волгограда перекроют улицы 3 и 4 ноябряСмотреть фотографии
15:44
«Женщины рыдали и просили разбить стекла»: в центре Москвы спасли запертого в волгоградской иномарке котаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Под Волгоградом автомобиль врезался в товарнякСмотреть фотографии
15:00
«Подарки любимым. Дари тепло»: Ворошиловский торговый центр объявляет о новой акцииСмотреть фотографии
 