В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынке





Двоих мужчин – отца и сына – будут судить в Волгограде за разбой на оптовом рынке. Вооружившись похожим на пистолет предметом, волгоградцы напали на одного из торговцев и отобрали у него 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, преступление было совершено в июне 2023 года в Дзержинском районе. Обвиняемым 57 и 29 лет.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой с угрозой применения насилия в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере» проводилось УМВД России по г.Волгограду. Проверив материалы дела, прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение.

– Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают, но причиненный ущерб возместили в полном объеме, – уточняет интересное обстоятельство представитель прокуратуры.

Рассматривать уголовное дело будет в Дзержинском районном суде Волгограда. Оба мужчины находятся в настоящее время под стражей. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.