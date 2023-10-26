



В Быковском районе Волгоградской области 26 октября днем в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, трое получили травмы. По информации регионального ГУ МВД России, столкновение двух легковушек произошло на 654-м километре автодороги Р-229 Самара – Пугачев– Энгельс – Волгоград.

– По предварительным данным, в 13.40 на указанном участке дороги произошло столкновение Mitsubishi Carisma и «Лада Приора». В результате ДТП 50-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, – прокомментировали ИА «Высота 102» происшествие в пресс-службе полиции. – В больницу с травмами доставлены 43-летний водитель «Лады», его 43-летняя пассажирка, а также 37-летний пассажир Mitsubishi.





В настоящее время на месте аварии работают экипажи ДПС Отдела МВД России по Быковскому району, следственно-оперативная группа.

По информации читателей ИА «Высота 102», оказавшихся сегодня также на месте аварии, дорожное покрытие на указанном участке трассы оставляло днем желать лучшего.

– На трассе настоящая каша! По всей видимости, дорожники оказались не готовы к непогоде под конец октября, – предполагают волгоградске водители.