В Котово ФСБ задержала руководство водоканала: оперативное видео





В городе Котово Волгоградской области оперативниками регионального УФСБ России задержаны две сотрудницы МУП «Котово-Водоканал» – директор и юрисконсульт. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальные служащие подозреваются в получении взятки по ч.5 ст.290 УК РФ.





По имеющимся на сегодня сведениям, в текущем 2023 году муниципальное предприятие обратилось с иском в районный суд против местного жителя. Водоканал просил взыскать с котовчанина долг перед организацией в размере 115 тысяч рублей. По результатам заседания сторонам предложили прийти к мировому соглашению, что, очевидно, директор МУП трактовала по своему – женщина уже за стенами суда предложила ответчику разрешить ситуацию за 60 тысяч рублей. Следователи полагают, что данную сумму руководитель водоканала планировала разделить с юрисконсультом, которая в свою очередь должна была пропустить суд, что привело бы к «заминанию» дела.





О поступившем заманчивом, но незаконном предложении директора МУП «Котово-Водоканал» в органы сообщила представитель ответчика. Уже под контролем оперативников УФСБ России женщина передала первую часть средств взяточнице, в момент передачи второй директор водоканала была задержана.





Уголовное дело в отношении подозреваемых будут расследовать в Котовском районе сотрудники СУ СКР.

Согласно информационной системе СПАРК, в настоящее время МУП «Котово-Водоканал» возглавляет Татьяна Селиванова. Интересно, что право действовать без доверенности женщина получила совсем недавно – в сентябре текущего года. Ранее Селиванова была совладелицей ООО «Уют-Волга» в городе Котово, а также руководила ООО «УК Жилищное хозяйство города Котово».

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»