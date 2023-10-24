Спорт

Уверенно разобрались: «Динамо-Синара» обыграло «Университет» из Ижевска со счетом 28:21

Спорт 24.10.2023 21:24
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24.10.2023 21:24


Долгожданную победу одержали  волгоградские гандболистки, с отрывом в семь очков одолев «Университет» из Ижевска в родных стенах. Как сообщает V102.RU, матч прошел сегодня, 24 октября, в гандбольном зале «Динамо». Туда уже по сложившейся традиции за час до начала поединка пришли верные болельщики бело-голубых, соскучившиеся по феерии своего клуба, чтобы поучаствовать в развлекательной программе, подготовленной организаторами. 
Напомним, соперницами волгоградок стал коллектив, занимающий последнее место в Суперлиге. Разница в классе была очевидной, и, несмотря на то, что гости быстро забили, Виктория Турусина затем хладнокровно  исполнила пенальти и сравняла счет. В первом тайме хозяйки  показали, как умеют играть в быстрый гандбол, успешно разыгрывали стремительные атаки с  отрывами, не давая оппоненткам опомниться. Уверенность в победе и четкие розыгрыши комбинаций позволили «Синаре» к исходу первой десятиминутки значительно увеличить отрыв. В то время, как игрокам «Университета» удавалось изредка забивать в основном с дальних позиций.
«Динамо» продолжало контролировать ситуацию, а в середине первой половины на площадке заблистала юная Варвара Семина, взявшая лидерство на себя, и отличилась  фирменными  хлесткими и точными бросками.  Свое слово в заключительной пятиминутке сказала  и Марина Судакова, оформившая результативное действие . На высоте была и голкипер волгоградок Анна Верещак, продемонстрировавшая надежность на последнем рубеже. Отразив пенальти в самой концовке первой половины, она сумела отбить мяч и после добивания, и лишь нарушение правил хозяйками позволило «Университету» забить семиметровый со второй попытки. Всего на счету Анны в сегодняшней встрече семь спасений. В итоге к концу первого  тайма волгоградки в два раза опережали соперниц и ушли на отдых со счетом 16:8.
Справедливости ради надо заметить, что, несмотря на серьезное отставание, гости держали марку и даже чуть разыгрались, что позволило им сохранить лицо и избежать полного разгрома. К тому же «Динамо-Синара» во втором тайме чуть ослабило хватку, когда появилась полная уверенность в своем превосходстве. Пошли необязательные потери. Однако наставник бело-голубых Олег Кулешов внешне не особенно волновался за своих подопечных, но тем не менее во взятых тайм-аутах продолжал давать тактические указания. Поучаствовала в добытой виктории и другой голкипер волгоградок Надежда Колесникова, получившая свое время после перерыва . Семина отличилась шесть раз и стала лучшим бомбардиром в составе хозяек. Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина забросили по четыре мяча и также внесли весомый вклад в конечный успех.
Итогом встречи стал счет 28:21 в пользу бело-голубых. Это – первая победа «Динамо-Синары» за последние семь туров.
Благодарные зрители в знак поддержки динамовок в концовке матча включили фонарики на своих телефонах и шумно поддерживали свою любимую команду, надеясь, что сегодняшний триумф даст старт целой серии выигрышных результатов. 31 октября в своем следующем поединке подопечные Олега Кулешова в Ставрополе сразятся с местным коллективом.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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