Уверенно разобрались: «Динамо-Синара» обыграло «Университет» из Ижевска со счетом 28:21

«Динамо» продолжало контролировать ситуацию, а в середине первой половины на площадке заблистала юная Варвара Семина, взявшая лидерство на себя, и отличилась фирменными хлесткими и точными бросками. Свое слово в заключительной пятиминутке сказала и Марина Судакова, оформившая результативное действие . На высоте была и голкипер волгоградок Анна Верещак, продемонстрировавшая надежность на последнем рубеже. Отразив пенальти в самой концовке первой половины, она сумела отбить мяч и после добивания, и лишь нарушение правил хозяйками позволило «Университету» забить семиметровый со второй попытки. Всего на счету Анны в сегодняшней встрече семь спасений. В итоге к концу первого тайма волгоградки в два раза опережали соперниц и ушли на отдых со счетом 16:8.
Справедливости ради надо заметить, что, несмотря на серьезное отставание, гости держали марку и даже чуть разыгрались, что позволило им сохранить лицо и избежать полного разгрома. К тому же «Динамо-Синара» во втором тайме чуть ослабило хватку, когда появилась полная уверенность в своем превосходстве. Пошли необязательные потери. Однако наставник бело-голубых Олег Кулешов внешне не особенно волновался за своих подопечных, но тем не менее во взятых тайм-аутах продолжал давать тактические указания. Поучаствовала в добытой виктории и другой голкипер волгоградок Надежда Колесникова, получившая свое время после перерыва . Семина отличилась шесть раз и стала лучшим бомбардиром в составе хозяек. Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина забросили по четыре мяча и также внесли весомый вклад в конечный успех.
Итогом встречи стал счет 28:21 в пользу бело-голубых. Это – первая победа «Динамо-Синары» за последние семь туров.
Благодарные зрители в знак поддержки динамовок в концовке матча включили фонарики на своих телефонах и шумно поддерживали свою любимую команду, надеясь, что сегодняшний триумф даст старт целой серии выигрышных результатов. 31 октября в своем следующем поединке подопечные Олега Кулешова в Ставрополе сразятся с местным коллективом.