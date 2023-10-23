Спорт

«Динамо-Синара» 24 октября примет в Волгограде аутсайдера Суперлиги

Спорт 23.10.2023 18:55
0
23.10.2023 18:55


Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 24 октября, проведут очередной домашний матч в 9-ом туре Суперлиги. Соперником волгоградской команды станет «Университет» из Ижевска. Старт  игры - в 18:30. В СГЗ «Динамо» в 17-30 начнется предматчевая шоу программа, в частности, выступят кавер-группа «The Puhoviks» и чир-клуб «Примо». Вход на матч свободный, сообщает V102.RU.
 
Напомним, после прошлой встречи в Майкопе бело-голубые прервали затяжную серию неудач, сыграв вничью с АГУ -¨«Адыиф» — 20:20. Динамовки неоднократно лидировали и имели преимущество в несколько мячей. Однако коллектив из Адыгеи отыгрался на последних секундах. Наставник «Синары» Олег Кулешов признал, что его подопечные могли как довести дело до победы, так и проиграть в самой концовке.
 
В данный момент «Динамо» явно не хватает опытной Лады Самойленко,  ярко начавшей этот сезон, но вскоре получившей серьезную травму. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Ладе предстоит операция на крестообразной связке колена. Её ждет длительный период реабилитации. А пока что одним из лидером команды является другой новобранец - Марина Судакова, успевшая набрать к девятому туру 17 очков. Также «Синара» вновь может рассчитывать на не игравших в Майкопе Марию Дувакину и Валентину Гончарову.
 
«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе две победы, пять поражений, одну ничью и пять баллов в зачете. «Университет», в чьем составе очень много молодых гандболисток,  уступил во всех своих поединках и ожидаемо располагается на последней, двенадцатой позиции.  В прошлом туре у себя дома подопечные Роберта Минабутдинова проиграли со счетом  20:23 «Cтаврополью», с которым сразятся бело-голубые на выезде 31 октября.

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.10.2023 22:56
Спорт 22.10.2023 22:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 18:24
Спорт 22.10.2023 18:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 16:11
Спорт 22.10.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 10:05
Спорт 22.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 20:46
Спорт 21.10.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 07:56
Спорт 21.10.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2023 21:00
Спорт 19.10.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 20:44
Спорт 18.10.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 18:33
Спорт 18.10.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 14:39
Спорт 18.10.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 20:53
Спорт 17.10.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 07:59
Спорт 17.10.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 20:29
Спорт 16.10.2023 20:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 16:21
Спорт 16.10.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 11:45
Спорт 16.10.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:59
Волгоградке вынесли приговор по делу о подкупе сотрудников «Магнита»Смотреть фотографии
18:55
«Динамо-Синара» 24 октября примет в Волгограде аутсайдера СуперлигиСмотреть фотографии
18:08
В Центральном районе Волгограда модернизируют транспортную развязкуСмотреть фотографии
17:40
В Котельниково после взрыва введен режим ЧС. На месте замгубернатора НиколаевСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Котово жители остались без воды из-за очередной крупной аварииСмотреть фотографии
17:01
В результате ЧП в Котельниково погиб многодетный отец-одиночкаСмотреть фотографии
16:41
Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч рублей с учетом индексацииСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде осудили зека-альфонса за крупный обман двух женщинСмотреть фотографии
14:51
Москвича с фальшивым удостоверением капитана полиции задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
Снегодождь и промозглый ветер прогнозируют в Волгоградской области в ближайшие дниСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде поджигатели мусорных баков поймали нездоровый азартСмотреть фотографии
13:49
Жильцам горевшего общежития в Волгограде досрочно раздают квартирыСмотреть фотографии
13:31
Переводы с кредитных карт Банка Уралсиб доступны в Системе быстрых платежейСмотреть фотографии
13:20
МЧС России сообщило об одном погибшем при взрыве газа в КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Бочаров: жильцам пострадавшего дома в Котельниково окажут помощьСмотреть фотографии
12:13
Опубликовано видео с места взрыва в Котельниково Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Скульптуру стремящихся к цели горожан установят в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:44
«Глава города на месте»: в результате взрыва газа в Котельниково есть пострадавшиеСмотреть фотографии
11:38
В жилом доме в Волгоградской области произошел взрыв газаСмотреть фотографии
11:34
Бочаров потребовал доклад о пуске тепла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
«Пешком идти было поздно»: волгоградцы не дождались транспорт после праздника на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
10:40
Волгоградский спор о вывозе растительных отходов дошел до Верховного суда РФСмотреть фотографии
10:23
Учитель сельской школы победила на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Женщина с двумя детьми оказались в больнице после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Коммунальные операторы-должники Волгоградской области портят инвестклимат районовСмотреть фотографии
09:24
«Не против топающих котов». В Госдуме пропишут тайминг для шумных соседейСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде ребенка увезли в больницу после удара с КАМАЗомСмотреть фотографии
22:56
Экс-футболист «Ротора» отпраздновал победу с «Титаном» в МФЛ на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
22:35
«Летела на желтый»: в Волгограде на перекрестке столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
21:00
«Вырвали хвост»: в Волжском пытаются спасти изувеченного вальдшнепаСмотреть фотографии
 