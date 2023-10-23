«Динамо-Синара» 24 октября примет в Волгограде аутсайдера Суперлиги

Напомним, после прошлой встречи в Майкопе бело-голубые прервали затяжную серию неудач, сыграв вничью с АГУ -¨«Адыиф» — 20:20. Динамовки неоднократно лидировали и имели преимущество в несколько мячей. Однако коллектив из Адыгеи отыгрался на последних секундах. Наставник «Синары» Олег Кулешов признал, что его подопечные могли как довести дело до победы, так и проиграть в самой концовке.
В данный момент «Динамо» явно не хватает опытной Лады Самойленко, ярко начавшей этот сезон, но вскоре получившей серьезную травму. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Ладе предстоит операция на крестообразной связке колена. Её ждет длительный период реабилитации. А пока что одним из лидером команды является другой новобранец - Марина Судакова, успевшая набрать к девятому туру 17 очков. Также «Синара» вновь может рассчитывать на не игравших в Майкопе Марию Дувакину и Валентину Гончарову.
«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе две победы, пять поражений, одну ничью и пять баллов в зачете. «Университет», в чьем составе очень много молодых гандболисток, уступил во всех своих поединках и ожидаемо располагается на последней, двенадцатой позиции. В прошлом туре у себя дома подопечные Роберта Минабутдинова проиграли со счетом 20:23 «Cтаврополью», с которым сразятся бело-голубые на выезде 31 октября.
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com