Расследования

За погибшего от листа фанеры волгоградца ответит ИП с говорящей фамилией

Расследования 24.10.2023 19:44
0
24.10.2023 19:44


Прокуратурой Центрального района Волгограда утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя по уголовному делу о гибели мужчины, получившего смертельный удар улетевшим со стройки листом фанеры, сообщает V102.RU.  

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном фигурант полностью признал.

Следствие установлено, что обвиняемый, взяв подряд на выполнение строительных работ на объекте, расположенном в Центральном районе Волгограда по улице Краснознаменской, 5«а», не обеспечил надлежащее хранение фанерных листов. Фактически стройматериалы были размещены в хаотичном порядке на четвертом этаже возводимого объекта без стационарных стен.

В результате фрагмент листа фанеры из-за сильного порыва ветра упал с четвертого этажа на голову 50-летнего мужчины, проходившего недалеко от здания. Удар оказался смертельным. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», под суд пойдет предприниматель Иван Негодяев. По сведениям СПАРК-Интерфакс, основным видом деятельности ИП, зарегистрированного в Дзержинском районе, является  производство электромонтажных работ. Санкция инкриминируемой статьи УК РФ в качестве максимумам предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 11 июля на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове оторвавшимся фрагментом опалубки. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.  

Скриншот: видео Кирилл Атаханов / vk.com 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также: 

После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.10.2023 14:23
Расследования 27.10.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2023 11:02
Расследования 27.10.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 17:11
Расследования 26.10.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 15:33
Расследования 26.10.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 15:28
Расследования 26.10.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 13:35
Расследования 26.10.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 13:05
Расследования 26.10.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 10:44
Расследования 26.10.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 09:54
Расследования 26.10.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 07:47
Расследования 26.10.2023 07:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2023 21:45
Расследования 25.10.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2023 13:52
Расследования 25.10.2023 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2023 12:21
Расследования 25.10.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2023 11:31
Расследования 25.10.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2023 09:35
Расследования 25.10.2023 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
15:01
Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под ЭнегльсомСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
14:51
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовыхСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателяСмотреть фотографии
13:30
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцемСмотреть фотографии
13:08
На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное делоСмотреть фотографии
12:23
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло теплоСмотреть фотографии
11:35
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажкиСмотреть фотографии
11:02
Дело по факту драки на остановке в Волгограде поручил возбудить БастрыкинСмотреть фотографии
11:02
В атмосфере секретности Музраев объясняется по делу о теракте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз большеСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде на зебре в темноте снесли женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентовСмотреть фотографии
09:02
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартиреСмотреть фотографии
 