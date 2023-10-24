Прокуратурой Центрального района Волгограда утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя по уголовному делу о гибели мужчины, получившего смертельный удар улетевшим со стройки листом фанеры, сообщает V102.RU.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном фигурант полностью признал.

Следствие установлено, что обвиняемый, взяв подряд на выполнение строительных работ на объекте, расположенном в Центральном районе Волгограда по улице Краснознаменской, 5«а», не обеспечил надлежащее хранение фанерных листов. Фактически стройматериалы были размещены в хаотичном порядке на четвертом этаже возводимого объекта без стационарных стен.

В результате фрагмент листа фанеры из-за сильного порыва ветра упал с четвертого этажа на голову 50-летнего мужчины, проходившего недалеко от здания. Удар оказался смертельным.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», под суд пойдет предприниматель Иван Негодяев. По сведениям СПАРК-Интерфакс, основным видом деятельности ИП, зарегистрированного в Дзержинском районе, является производство электромонтажных работ. Санкция инкриминируемой статьи УК РФ в качестве максимумам предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 11 июля на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове оторвавшимся фрагментом опалубки. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Скриншот: видео Кирилл Атаханов / vk.com

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело