Расследования

После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело

Расследования 13.07.2023 14:25
0
13.07.2023 14:25


В Волгограде возбудили уголовное дело после смерти 50-летнего мужчины, который получил удар по голове фрагментом опалубки в центре города у спуска в пойму реки Царицы. Как сообщает V102.RU, причинивший телесные повреждения мужчине фанерный лист упал с крыши строящегося по улице Краснознаменской, 5а здания.

— Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — В ходе следствия будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.

Напомним, что трагический инцидент произошел вечером 11 июля на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове оторвавшимся фрагментом опалубки. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больнице

Гулял один. Опубликовано видео падения опалубки на голову волгоградца

В центре Волгограда упавшая с недостроя доска пробила голову мужчине

В Волгограде начали проверку после падения доски с недостроя на голову мужчине

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.07.2023 16:45
Расследования 13.07.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2023 14:33
Расследования 12.07.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2023 10:42
Расследования 12.07.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 17:31
Расследования 11.07.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 17:27
Расследования 11.07.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 15:09
Расследования 11.07.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 12:36
Расследования 11.07.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 09:08
Расследования 11.07.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2023 21:31
Расследования 10.07.2023 21:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2023 17:29
Расследования 10.07.2023 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2023 14:09
Расследования 10.07.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2023 13:28
Расследования 10.07.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2023 12:37
Расследования 10.07.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2023 20:55
Расследования 09.07.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2023 18:31
Расследования 09.07.2023 18:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:44
В Волгограде семья погибших мобилизованных и контрактников передали 10 орденов МужестваСмотреть фотографии
16:45
Погрязшего в долгах волгоградца присяжные признали виновным в убийстве из-за денегСмотреть фотографии
16:23
На Украине погиб 28-летний военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
Спортсменку из Волгограда Елену Исинбаеву нашли на Канарских островахСмотреть фотографии
15:23
В Котельниково на Гремячинском ГОКе прошли тактико-специальные ученияСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде турист арестован на 10 суток за штурм «Родины-матери»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили делоСмотреть фотографии
14:18
В Тракторозаводском районе на улице Дзержинского заменили участок трубопроводаСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде на 53-м году ушел из жизни экс-игрок «Ротора» Дмитрий ИвановСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходыСмотреть фотографии
12:59
Власти Волгоградской области назвали два варианта замены мусорного регоператораСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области подросток выстрелил в грудь 10-летнему братуСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде у консерватории в кустах нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:15
Обновленные 100-рублевые купюры поступили в ВолгоградСмотреть фотографии
10:47
СК: в Волгограде ищут пропавшую 17 мая женщину без передних зубовСмотреть фотографии
10:26
На мосту Волжской ГЭС ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
09:59
В гордуме Волгограда начнут увольнять прогуливающих заседания депутатовСмотреть фотографии
09:34
Полтора часа был в воде. Прапорщик МЧС спас тонущего волгоградца из перевернувшейся лодкиСмотреть фотографии
08:50
Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:37
«Он нес ее и плакал»: рассказ очевидца смертельного ДТП с фурой и иномаркой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:02
Экосовет одобрил решение о смене мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:08
Депутаты уволили главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Нам говорят - это нормально»: волгоградцы возмущены очередью из скорых у детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Важны первые часы»: в Волгограде впервые провели гемодиализ 4-летней девочкеСмотреть фотографии
19:35
Облкомприроды: запущен процесс по лишению «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператораСмотреть фотографии
18:54
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью и видеонаблюдением «Магазины постоянных распродаж»Смотреть фотографии
18:32
На юге Волгограда в квартире найдены мертвыми отец и сынСмотреть фотографии
17:47
«Это прямой путь к инвалидности»: врач рассказал о непоправимых последствиях травмы ныряльщикаСмотреть фотографии
17:36
Эксперты составили усредненный портрет страхователя китайского автомобиляСмотреть фотографии
17:05
«Это бардак!»: губернатор на Экосовете в Волгограде раскритиковал работу мусорного регоператораСмотреть фотографии
 