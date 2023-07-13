После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело

В Волгограде возбудили уголовное дело после смерти 50-летнего мужчины, который получил удар по голове фрагментом опалубки в центре города у спуска в пойму реки Царицы. Как сообщает V102.RU, причинивший телесные повреждения мужчине фанерный лист упал с крыши строящегося по улице Краснознаменской, 5а здания.

— Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — В ходе следствия будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.

Напомним, что трагический инцидент произошел вечером 11 июля на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове оторвавшимся фрагментом опалубки. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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