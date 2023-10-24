



Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на мальчика в городе Волжском Волгоградской области. Ранее о происшествии сообщало ИА «Высота 102».

Напомним, что 9-летнего ребенка собаки атаковали на территории школы №36, расположенной на улице 40 лет Победы в Волжском. По уточненной информации облздрава, пострадавший был доставлен в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело, представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также об обстоятельствах, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению, – сообщили «Высоте 102» в Информационном центре СК России.

Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Фото: пресс-служба СК России