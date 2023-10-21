Происшествия

Собаки покусали ребенка на территории школы в Волгоградской области

Происшествия 21.10.2023 12:38
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21.10.2023 12:38


Нападение собак на 9-летнего ребенка произошло в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, несовершеннолетнего искусали животные на территории школы №36, расположенной на улице 40 лет Победы.

По предварительной информации, у пострадавшего покусаны руки. 

-  Ребенок 2014 года госпитализирован в Волжскую детскую больницу, находится на лечении в хирургическом отделении, состояние средней степени тяжести, - уточнили информагентству в облздраве.

Подробности происшествия уточняются. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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