Собаки покусали ребенка на территории школы в Волгоградской области

Нападение собак на 9-летнего ребенка произошло в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, несовершеннолетнего искусали животные на территории школы №36, расположенной на улице 40 лет Победы.

По предварительной информации, у пострадавшего покусаны руки.

- Ребенок 2014 года госпитализирован в Волжскую детскую больницу, находится на лечении в хирургическом отделении, состояние средней степени тяжести, - уточнили информагентству в облздраве.

Подробности происшествия уточняются.

Фото из архива ИА «Высота 102»