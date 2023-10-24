В Волгограде в убийстве 46-летней женщины обвиняется ее сожитель, передает V102.RU. Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление совершено 19 октября в частном доме по улице Лебедева-Кумача в Советском районе.

По данным следствия, 46-летний мужчина приревновал свою ровесницу, с которой они жили совместно, и сильно ее избил.

- В процессе конфликта обвиняемый избил женщину руками, после чего взял черенок от лопаты и нанес им не менее 14 ударов в область головы сожительницы, - рассказали в следственном управлении.

После этого мужчина лег спать, а утром обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Экспертиза установила, что пострадавшая скончалась от травмы головы.

По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.