Бочаров: жильцам пострадавшего дома в Котельниково окажут помощь

Оперативное совещание по ЧП в Котельниково провел губернатор Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров распорядился создать межведомственную рабочую группу для оказания помощи жильцам пострадавшей пятиэтажки.

К этой работе привлечены службы здравоохранения и социальной защиты населения.

- По поручению Андрея Бочарова возглавил рабочую группу заместитель губернатора Олег Николаев. Для жильцов готовится пункт временного размещения, - сообщили в обладминистрации.





Напомним, сегодня, 23 октября, в 11.00 произошел взрыв газа на ул. Родина, 1. В результате две квартиры на пятом этаже загорелись. В МЧС сообщают о двоих пострадавших.

По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. Еще одна девочка обратилась в больницу самостоятельно. Проходит обследование в приемном отделении, угрозы ее жизни и здоровью нет

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов ранее сообщил ИА «Высота 102» о том, что всех эвакуированных из дома людей могут при необходимости разместить в ДК.

Проверку в связи с ЧП в пятиэтажке начали прокуратура и СУ СКР по региону. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Котельниковского района Волгоградской области Дмитрий Гребенкин.

Фото: прокуратуры Волгоградской области