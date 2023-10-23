Учитель сельской школы победила на выборах в Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области подвели итоги выборов главы Ореховского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», безоговорочную победу по итогам голосования одержала учитель средней школы.

– Голосование на местных выборах проходило с 20 по 22 октября. Главой поселения избрана Лушкина Наталья Григорьевна, выдвинутая местным отделением политической партии «Единая Россия». Ее поддержало 91,95% жителей поселения, принявших участие в голосовании, – сообщили в Избирательной комиссии Волгоградской области. – Явка избирателей составила 47,93%.

Согласно открытым данным, Наталья Лушкина трудится в сельской средней школе учителем начальных классов.

Стоит отметить, что досрочные выборы главы Ореховского сельского поселения были назначены на единый день голосования 2023 года, однако в связи с аннулированием регистрации одного из двух кандидатов было принято решение перенести голосование на другую дату.

Фото: Наталья Лушкина / ОК.ru