Расследования

ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжением

Расследования 20.10.2023 09:47
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20.10.2023 09:47


В Волгограде оперативниками УФСБ совместно с коллегами из Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержаны трое мужчин, промышлявших незаконным подводным ловом рыбы в районе Волжской ГЭС. В списке изъятого на месте происшествия оказались краснокнижные породы рыб.  



– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при осуществлении незаконного вылова рыбы в запретной зоне нижнего бьефа ПАО «РусГидро» – Волжская ГЭС, с использованием подводного снаряжения задержаны трое жителей Волгоградской области, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по региону. 

По информации управления, мужчины передвигались на «Ниве» с поддельными номерами. На месте происшествия оперативники изъяли моторную лодку, а также костюмы для подводного плавания, баллоны для дайвинга и туши рыб. 

– Часть изъятой рыбы занесена в Красную книгу, еще 35 килограммов – рыба частиковых пород, – уточняют в УФСБ России по Волгоградской области. – Следователями волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК России – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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