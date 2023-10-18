Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатуры





В Волгоградской области 30 октября стартует очередной экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», по итогам которого в регионе может появиться новая аллея хвойных или лиственных деревьев. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого волгоградцам надо всего-то – собрать порядка 100 тонн макулатуры. Деревья в таком случае подарит краудфандинг проект «Подари Дерево».

– Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Волгоградской области. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами, – рассказали информагентству облкомприроды. – Основная задача акции – привлечь внимание к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» Волгоградская область реализует целый комплекс мероприятий, включающий создание инфраструктуры для переработки, внедрение двухконтейнерной системы сбора отходов, открытие пунктов приема вторсырья, просвещение населения. В настоящее время в регионе действуют 205 пунктов сбора макулатуры, 31 пункт сбора аккумуляторов, 29 пунктов сбора металла, 13 пунктов сбора стекла, 17 пунктов сбора батареек, 10 пунктов сбора пластика.

Дополнительную информацию об акции можно уточнить напрямую у организаторов: +7-988-037-88-91, [email protected]

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»