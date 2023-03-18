«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейки

В последние годы коробки с отжившими свой век батарейками появились во многих домах. Однако не все волгоградцы спешат смахнуть с них пыль и отправить на утилизацию. Корреспонденты ИА «Высота102» собрали подробную инструкцию для тех, кто давно мечтал, но не решался расстаться с накопленным «грузом».

Почему нельзя выбрасывать в мусорный бак?

При жизни батарейки разных типов можно считать безопасными. А вот после выхода из строя они способны всерьез навредить природе. Всего одной брошенной на землю батареи хватит для химического загрязнения 20 квадратных метров почвы. При разрушении корпуса в «свободное плавание» отправятся такие элементы, как кадмий, ртуть, цинк, магний, литий, графит и щелочи. Соли тяжелых металлов проникают почву, а часть из них просачивается в грунтовые воды.

Как правильно хранить?

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что в правильном хранении нуждаются как новые, так и отслужившие батарейки. Правила предельно просты.

- Поставьте коробку с батарейками в сухое и прохладное место. Старайтесь не допускать резких колебаний температуры.

- Храните упаковки в недоступном для детей месте.

- Не кладите батарейки вместе с монетами, скрепками и другими металлическими предметами. Это чревато замыканием.

- Не храните рядом старые и новые источники энергии. Не ужиться друг с другом и потерять заряд могут даже батарейки разных производителей.

- Не кладите пальчиковые батарейки в железную тару.

- Следите за тем, чтобы полюса не соприкасались. Если это невозможно сделать, положите между ними изолирующий материал (подойдет обычный целлофановый пакет).

- Не сортируйте батарейки по типам. Щелочные батарейки станут "подушкой безопасности" для литиевых аккумуляторов, которые при определённых условиях могут быть взрывоопасны.





Куда сдать батарейки?

– Через партнерские сети мы принимаем батарейки из разных регионов страны, в том числе и из Волгоград, – рассказал генеральный директор ГК «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк. – Все они отправляются на утилизацию. Отмечу, что утилизировать – это не закопать в огороде за баней, а извлечь из продукта пользу. Например, после переработки литиевой батарейки мы получаем литий, карбонат, кобальт. В промышленный оборот при этом возвращается до 94,4% вторичного материала.

Отработавшие батарейки принимают по адресам:

Тракторозаводский район:

- Эльдорадо. Улица Ополченская, 11К;

- АГАТ Kia Волгоград. Проспект имени В.И. Ленина, 122;

- М.Видео. Площадь Дзержинского, 1Б

- Светбери. Улица имени академика Павлова, 2А;

- ВкусВилл. Улица имени Николая Отрады, 1.

Краснооктябрьский район:

- Эльдорадо. Проспект имени В.И. Ленина, 65;

- Hyundai АГАТ. Проспект имени В.И. Ленина, 118б;

- Автосалон Тойота Центр Волгоград Восток. Агат. Проспект имени В.И. Ленина, 116Г;

- М.Видео. Проспект имени В.И Ленина, 54Б;

- М.Видео. Проспект имени В.И. Ленина, 65К

Центральный район:

- Светбери. Улица Невская, 5

- ВкусВилл. Проспект имени В.И. Ленина, 16

Ворошиловский район:

- Эльдорадо. Улица Череповецкая, 11/1

- ВкусВилл. Улица Рабоче-Крестьянская, 31;

- ВкусВилл. Улица Рабоче-Крестьянская, 9

Дзержинский район:

- Эльдорадо. Улица Домостроителей, 15;

- МЕТРО. Улица Историческая, 164;

- OBI. Бульвар 30-летия Победы, 27б;

- Лента. Улица Космонавтов, 30;

- Автосалон Лексус – АГАТ Волгоград. Шоссе Авиаторов, 2Б;

- М.Видео. Улица Землячки, 110Б;

- Toyota Центр Волгоград. Шоссе Авиаторов, 2Г;

- Пума Авто. Улица Землячки, 94;

- Агат. Официальный дилер LADА. Тайшетский проезд, 4

- Светбери. Улица 8-й Воздушной Армии, 47Б

Советский район:

- Лента. Проспект Университетский, 102;

- Лента. Проспект Университетский, 105;

- М.Видео. Проспект Университетский, 105А;

- Эльдорадо. Проспект Университетский, 107 (ТРЦ «Акварель»);

- М.Видео. Проспект Университетский, 107 ( ТРЦ «Акварель»);

- Color Me. Проспект Университетский, 107 (ТРЦ «Акварель);

- ТРЦ «Акварель» ( пункт сбора на парковке торгового центра);

- Светбери. Улица 25 лет Октября, 1

Красноармейский район:

- ВкусВилл. Проспект имени Героев Сталинграда, 50;

- Лента. Улица Пролетарская, 8;

- Эльдорадо. Улица Пролетарская, 18;

- М.Видео. Бульвар Энгельса, 20;

- ВкусВилл. Проспект имени Героев Сталинграда, 50;

- Светбери. Улица Бахтурова, 12, строение 8;

- Светбери. Улица имени Фадеева, 29.

Боксы для сбора батареек все чаще появляются в офисах и даже в подъездах жилых домов.​

Есть ли ограничения?

Владельцам богатой «коллекции» придется разделить ее на несколько частей. За раз в пункте приема возьмут только один килограмм – это примерно 70 батареек. В компании «ВкусВилл» предъявляют более строгие условия – не больше 10 батареек за один раз.

А можно ли продать?

Перерабатывающие компании действительно покупают батарейки. Однако в цене лишь серебряно-цинковые и литий-ионные аккумуляторы (от мобильных телефонов до самокатов), а также батарейки-таблетки с содержанием серебра. К слову, чаще всего этот товар находят в часовых мастерских.

Посылку следует прислать по адресу компании. Деньги за батарейки отправят после их повторной сортировки и оценки. За килограмм серебряно-цинковых батареек их владелец может выручить около трех тысяч рублей.

Виктория Чумакова, Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"