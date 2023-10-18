Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего жителя Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, неоднократно судимый 37-летний местный житель прятался в лесополосе, неподалеку от хутора, где было совершено преступление.

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено ночью 17 октября текущего года в частном домовладении хутора Субботин Михайловского района.

Для поиска и задержания подозреваемого в убийстве были ориентированы наряды полиции. Оперативники обследовали более 80 построек и близлежащая территория, опросили соседей и возможных очевидцев. ГИБДД вели досмотровые мероприятия на дорогах района.

По предварительным данным, рецидивист зарезал 60-летнего мужчину кухонным ножом в результате ссоры. До этого они вместе выпивали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области