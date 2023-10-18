Расследования

Подозреваемого в убийстве рецидивиста поймали в лесополосе под Волгоградом

Расследования 18.10.2023 10:53
0
18.10.2023 10:53


Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего жителя Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, неоднократно судимый 37-летний местный житель прятался в лесополосе, неподалеку от хутора, где было совершено преступление.

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено ночью 17 октября текущего года в частном домовладении хутора Субботин Михайловского района.

Для поиска и задержания подозреваемого в убийстве были ориентированы наряды полиции. Оперативники обследовали более 80 построек и близлежащая территория, опросили соседей и возможных очевидцев. ГИБДД вели досмотровые мероприятия на дорогах района.

По предварительным данным, рецидивист зарезал 60-летнего мужчину кухонным ножом в результате ссоры. До этого они вместе выпивали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.10.2023 14:42
Расследования 20.10.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2023 13:56
Расследования 20.10.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2023 12:03
Расследования 20.10.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2023 09:47
Расследования 20.10.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2023 10:12
Расследования 19.10.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2023 11:08
Расследования 18.10.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 21:13
Расследования 17.10.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 15:39
Расследования 17.10.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 11:21
Расследования 17.10.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 07:33
Расследования 17.10.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2023 18:25
Расследования 16.10.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2023 13:04
Расследования 16.10.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2023 07:35
Расследования 14.10.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 19:50
Расследования 13.10.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 18:35
Расследования 13.10.2023 18:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
На площадке размещения промышленных отходов ВТЗ развивают уникальный для России проектСмотреть фотографии
14:42
Зам управляющего «Покупочки» под Волгоградом восемь раз обокрал магазинСмотреть фотографии
13:56
«Интересно в контексте Госсовета». Эксперты о визитах в Волгоград чиновников из Москвы и развитии транспортаСмотреть фотографии
13:00
В городах России проведут военно-патриотические шоу с показом боевой техникиСмотреть фотографии
12:38
Губернатор Бочаров и начальник ПривЖД Альмеев подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:03
В поселке под Волгоградом ревнивица убила кочергой любовникаСмотреть фотографии
11:47
В билайн.ПРОдвижении теперь доступен заказ цифровой наружной рекламыСмотреть фотографии
11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
08:22
Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнамиСмотреть фотографии
21:57
Расписание электричек меняют в Волгоградской области из-за ремонта ж/д путейСмотреть фотографии
21:24
ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дождиСмотреть фотографии
21:00
Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученыхСмотреть фотографии
20:33
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефтьСмотреть фотографии
20:06
Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателейСмотреть фотографии
19:50
Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:46
Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанацияСмотреть фотографии
18:15
Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов МужестваСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВОСмотреть фотографии
17:10
Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗСмотреть фотографии
16:34
Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Почетным волгоградцам дадут по 100 тысяч рублей на похороныСмотреть фотографии
15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
 