Здравоохранение

В Волгограде спасли новорожденного с дыркой в животе

Здравоохранение 14.10.2023 16:43
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14.10.2023 16:43



Волгоградские врачи спасли жизнь младенцу с врожденным пороком развития. Операцию по ушиванию брюшной полости новорожденному через пару часов после рождения провели хирурги клинической больницы скорой помощи №7, рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения.

Беременная женщина состояла на учете в женской консультации Дзержинского района. Однако уже на втором скрининге врач УЗИ заподозрил у плода врождённый порок развития кишечника.

Для уточнения диагноза будущая мама была направлена в областной клинический перинатальный центр № 2, где врачи подтвердили вероятность гастрошисиза.
Гастрошисиз – это тяжелая врожденная патология, при которой через дефект передней брюшной стенки выпадают органы брюшной полости, пояснили в облкомздраве. Как правило, дефект - это овальное отверстие в животе диаметром от 2 до 5 см.

Будущую маму заблаговременно до родов госпитализировали в клиническую больницу скорой помощи №7, где она самостоятельно родила мальчика. Диагноз, поставленный ребенку до рождения, подтвердился. У ребенка наблюдалось выпадение кишечника из брюшной полости.

Оптимальным временем для оперативного вмешательства считаются первые 3-4 часа с момента рождения, так как с каждым часом увеличивается риск летального исхода и врачи не стали медлить. Хирурги погрузили кишечник в брюшную полость ребенка, ушили ее и скорректировали дефект собственными тканями пациента.

В течение десяти дней малыш провел в детской реанимации. После того, как пищеварительная и выделительная функции новорожденного восстановились, его перевели в отделение детской хирургии под наблюдение специалистов,  а позднее - на реабилитацию в профильное медучреждение.

Фото t/me комитета здравоохранения Волгоградской области

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