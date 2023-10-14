В Волгограде спасли новорожденного с дыркой в животе









Волгоградские врачи спасли жизнь младенцу с врожденным пороком развития. Операцию по ушиванию брюшной полости новорожденному через пару часов после рождения провели хирурги клинической больницы скорой помощи №7, рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения.

Беременная женщина состояла на учете в женской консультации Дзержинского района. Однако уже на втором скрининге врач УЗИ заподозрил у плода врождённый порок развития кишечника.Для уточнения диагноза будущая мама была направлена в областной клинический перинатальный центр № 2, где врачи подтвердили вероятность гастрошисиза.Гастрошисиз – это тяжелая врожденная патология, при которой через дефект передней брюшной стенки выпадают органы брюшной полости, пояснили в облкомздраве. Как правило, дефект - это овальное отверстие в животе диаметром от 2 до 5 см.Будущую маму заблаговременно до родов госпитализировали в клиническую больницу скорой помощи №7, где она самостоятельно родила мальчика. Диагноз, поставленный ребенку до рождения, подтвердился. У ребенка наблюдалось выпадение кишечника из брюшной полости.Оптимальным временем для оперативного вмешательства считаются первые 3-4 часа с момента рождения, так как с каждым часом увеличивается риск летального исхода и врачи не стали медлить. Хирурги погрузили кишечник в брюшную полость ребенка, ушили ее и скорректировали дефект собственными тканями пациента.В течение десяти дней малыш провел в детской реанимации. После того, как пищеварительная и выделительная функции новорожденного восстановились, его перевели в отделение детской хирургии под наблюдение специалистов, а позднее - на реабилитацию в профильное медучреждение.