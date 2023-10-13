Судья заявила самоотвод по делу Арсена Мелконяна в Волгограде

Сегодня судья Центрального районного суда Волгограда Елена Деева, которая рассматривает уголовное дело Арсена Мелконяна, объявила о своем самоотводе. Об этом передает корреспондент V102.RU из зала заседаний.

Свое решение судья пояснила тем, что не может рассматривает дело объективно, так как приходится коллегой судье, которой ранее угрожал Мелконян.

Напомним, что его обвиняют в угрозах убийством судье и расправой сотруднику ФСИН.

Помимо этого, Мелконян, отбывающий срок за убийство Романа Гребенюка, обвиняется в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

- Вопрос о передаче дела на рассмотрение в другой суд будет разрешен Волгоградским областным судом, - уточнили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Сегодня, 13 октября, суд продлил Мелконяну срок содержания под стражей на три месяца - до 29 декабря.

По информации прокуратуры Волгоградской области, в марте 2022 года обвиняемый в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления Арсен Мелконян по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело.

Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей жене и ее родственникам. Мелконян свою вину категорически отрицает.

Напомним, Арсен Мелконян, получив срок за убийство риелтора Романа Гребенюка и отправившись в колонию, в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО Мелконян получил ранение, попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле отправился в Волгоград.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»