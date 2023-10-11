Расследования

Угрожавший убить судью Мелконян лично явится на процесс в Волгограде

Расследования 11.10.2023 10:36
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11.10.2023 10:36


В Центральном районном суде Волгограда готовятся к процессу по делу Арсена Мелконяна, угрожавшего убийством судье и расправой сотруднику ФСИН. Как сообщает V102.RU, помимо этого, Мелконян, отбывающий срок за убийство Романа Гребенюка, обвиняется в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.  

— Вчера судебное заседание было отложено на 13 октября на 14.30. В процессе будет решаться вопрос о мере пресечения. Дату первого заседания для рассмотрения уголовного дела по существу назначат в пятницу. Обвиняемый будет участвовать в процессе лично, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

По информации прокуратуры Волгоградской области, в марте 2022 года обвиняемый в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления Арсен Мелконян по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело.

Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей жене и ее родственникам. В прокуратуре региона уточнили, что Мелконян свою вину категорически отрицает. 

Напомним, Арсен Мелконян, получив срок за убийство риелтора Романа Гребенюка и отправившись в колонию, в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО Мелконян получил ранение, попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле отправился в Волгоград. 

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