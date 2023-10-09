Новониколаевский районный суд Волгоградской области признал двоих местных жителей виновными в поджоге администрации Куликовского сельского поселения осенью прошлого года, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Виталий Чебуков и Илья Верясов получили по 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

- Судом установлено, что в сентябре 2022 года Виталий Чебуков и Илья Верясов, действуя группой лиц по предварительному сговору, будучи недовольными политическими действиями и решениями, принимаемыми властями Российской Федерации, подожгли самодельные зажигательные устройства и бросили их в сторону здания администрации Куликовского сельского поселения, - сообщила Вальковская.

Произошло возгорание южной стены и окна здания с последующим самостоятельным затуханием. Тогда сообщалось, что сильного пожара не случилось, так как шел сильный дождь. Зданию нанесли небольшой ущерб. Важные документы не пострадали.

Также установлено, что свои преступные действия фигуранты снимали на камеру мобильного телефона.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: администрация Куликовского сельского поселения

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