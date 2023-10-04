В суде Грозного 9 октября начнется суд над поджигателем Корана Журавелем

В Висаитовском районном суде Грозного 9 октября состоится первое заседание по делу волгоградца Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU, соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В пресс-релизе суда говорится, что волгоградец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.148 и ч.2 ст.213 УК РФ, то есть публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, и хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды.



Напомним, в Сети Журавель 19 мая 2023 года разместил ролик с горящим кораном на фоне волгоградской соборной мечети. 22 мая в отношении волгоградца Центральным районным судом Волгограда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, затем его этапировали в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Чеченской республике.

Недавно о Никите Журавеле заговорили после обнародования видео, на котором его избивал сын Рамзана Кадырова Адам. Это вызвало неоднозначную реакцию в России. Рамзан Кадыров позже озвучил подробности избиения волгоградца в разговоре с Ксенией Собчак, выдержки из которого она опубликовала. Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что полиция Чечни провела проверку по факту избиения Никиты Журавеля и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, так как сыну Кадырова всего 15 лет, а возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет.

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