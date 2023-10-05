Расследования

ВС почти на 7 лет снизил приговор волгоградцу, который отказался назвать пароли от телефонов

Расследования 05.10.2023 16:29
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05.10.2023 16:29


Верховный суд России переквалифицировал действия волгоградца, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, и снизил ему наказание на 6 лет 7 месяцев. Высший судебный орган также указал, что отказ фигуранта уголовного дела предоставить пароли от смартфонов не является доказательством его вины, сообщает V102.RU со ссылкой на кассационное определение суда.

Жалобу подал защитник осужденного Романа Касенкова, который приговором Ворошиловского районного суда 6 декабря 2021 года был осужден к 10 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Согласно материалам дела, Касенкова задержали 21 декабря 2020 года у консервного завода, где он якобы пытался оборудовать тайники-закладки, но его действия были пресечены сотрудниками полиции. При обыске у него было обнаружено 8 свертков с синтетическим наркотиком общей массой 3,512 грамма.

Однако в кассации посчитали, что не все так однозначно и нашли основания для переквалификации действий и изменения приговора. В частности, суд указал, что в судах первой и второй инстанции не был доказан умысел волгоградца на сбыт наркотиков. Сам фигурант уголовного дела утверждал, что свертки с наркотиком, которые у него изъяли, были для личного потребления. Кроме того, задержанный отказался называть пароли от своих телефонов, что было расценено как косвенное подтверждение вины.

- Между тем, отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, - заявили в Верховном суде. - Таким образом, избранный Касенковым Р.А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо. Кроме того, данный вывод судов также основан на предположении о возможном содержании в памяти мобильных телефонов Касенкова Р.А. сведений, подтверждающих его причастность к сбыту наркотических средств.

Определением кассационной инстанции действия волгоградца были переквалифицированы по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), по которой ему назначили 3 года 3 месяца в колонии общего режима.

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