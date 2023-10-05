Крышевавшую браконьеров ОПГ накрыли в Волгоградской области: видео

Волгоградские оперативники задержали членов ОПГ, крышевавших браконьеров. Как сообщает V102.RU, в группу входили глава частной фирмы, занимавшейся рыбопромыслом, ее знакомая и индивидуальный предприниматель.





— Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой незаконно получали деньги от браконьеров, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Полицейские устанавливают всех участников противоправной деятельности.

По версии оперативников, в группу входили трое сообщников: директор коммерческой организации, специализирующейся на промышленном рыболовстве в акватории Цимлянского водохранилища, ее знакомая и владелец цеха по переработке рыбы. Уточняется, что женщины фиктивно трудоустраивали в компанию рыбаков, предоставляли им необходимые разрешения, чтобы они вылавливали рыбу сверх установленных квот.

Предварительно, при реализации схемы были фиктивно приняты на работу не менее 30 граждан. Каждый из них ежемесячно лично либо через владельца рыбного цеха платил директору мзду в размере 20 000 рублей. Примечательно, что рыбаки сдавали свой улов не в фирму, где они якобы работали, а в цех, принадлежащий ИП. Полученное незаконное вознаграждение сообщники делили между собой.





По адресам фигурантов дела, в офисе фирмы и в помещениях рыбного цеха при участии бойцов Росгвардии были проведены обыски. Изъяты 1,5 миллиона рублей, документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для следствия.

— На основании собранных оперативниками материалов в отношении фигурантов следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), — добавила Ирина Волк.

Фото и видео: МВД России

