Расследования

Неопытный преподаватель получил 3 года колонии в Волгограде за мини-взятку

Расследования 04.10.2023 17:16
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04.10.2023 17:16


В Волгограде преподавателя одного из техникумов осудили сегодня, 4 октября, за взятку в размере 17 тысяч рублей от студентов. Интересно, что деньги 28-летний мужчина получил за выдуманный им же самим зачет. 

– В декабре 2022 года фигурант уголовного дела сообщил студентам недостоверные сведения о проведении зачета по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности», который не был включен в учебный план, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Для его успешного прохождения зачета мужчина предложил передать ему по 1 тысяче рублей. 

Сообщается, что преподаватель умудрился зафиксировать факт своего преступления – сделав отметки о сдаче выдуманного зачета в зачетных книжках студентов. На суде, к слову, волгоградец признал вину лишь частично.

– С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил бывшего преподавателя к наказанию в виде 3 лет 7 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 170 тысяч рублей, – сообщает Черединина. – Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил. Мужчина может его обжаловать. 

Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина преподавал в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта.

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