Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсад

Общество 27.09.2022 16:19
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27.09.2022 16:19
Отдел военного комиссариата по Урюпинскому, Новониколаевскому и Нехаевскому районам Волгоградской области на время ремонта здания после произошедшего здесь накануне пожара продолжит свою работу по другому адресу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, военкомат переехал в здание бывшего детского сада «Колобок» на проспекте Ленина, 60.
Напомним, накануне в Урюпинске пытались поджечь военкомат – выгорела площадь около 100 квадратных метров.
По горячим следам был задержан подозреваемый – 35-летний местный житель Михаил Филатов, который объяснил свои действия протестом. Он подогнал к военкомату свой автомобиль и бросил в здание коктейль Молотова.
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