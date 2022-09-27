Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсад









Отдел военного комиссариата по Урюпинскому, Новониколаевскому и Нехаевскому районам Волгоградской области на время ремонта здания после произошедшего здесь накануне пожара продолжит свою работу по другому адресу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, военкомат переехал в здание бывшего детского сада «Колобок» на проспекте Ленина, 60.





Напомним, накануне в Урюпинске пытались поджечь военкомат – выгорела площадь около 100 квадратных метров.





По горячим следам был задержан подозреваемый – 35-летний местный житель Михаил Филатов, который объяснил свои действия протестом. Он подогнал к военкомату свой автомобиль и бросил в здание коктейль Молотова.



