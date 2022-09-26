Расследования

Опубликовано видео из военкомата Урюпинска после пожара

Расследования 26.09.2022 10:53
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26.09.2022 10:53


В социальных сетях появилось видео из Урюпинского военкомата, пострадавшего сегодня, 26 сентября, в результате пожара. Серьезного ущерба кабинетам учреждения пожар не нанес, сообщает ИА «Высота 102». 



На этот час известно, что в результате попадания бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата огонь распространился на площади примерно в сто квадратных метров. Документация не сгорела, пострадавших в результате инцидента нет. 

Напомним, происшествие случилось сегодня в 04.21 часа утра. Задержан подозреваемый в совершении преступления – 35-летний Михаил Филатов. Мужчина подогнал свой автомобиль к дверям военкомата на ул. Октябрьской, 8 и бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, Филатов заготовил заранее не меньше 10 бутылок. 

После произошедшего житель Урюпинска в соцсетях заявил, что таким незатейливым способом решил выразить свой протест против СВО и мобилизации.  

Все, что известно о задержанном на это час, редакция информагентства собрала в отдельном материале

Видео: Урюпинские девчата / VK

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